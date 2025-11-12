Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti

Antalya'daki olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 sokakta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi.

Henüz ismi öğrenilemeyen polis memuru, o saatlerde evde bulunan eşi ve 2 çocuğuna tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet zanlısı polis memuru, olayın ardından meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.