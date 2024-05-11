Anneler Günü hediyesi ne alınır? Anneler Günü hediye önerileri/fikirleri seçenekleri
Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü bu sene 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Her ülkenin kendi kültür çerçevesinden hareket ettiği bu özel günde anneler günü hediyeleri ayrı bir başlık olarak öne çıkıyor. Henüz hediyesini almayanlar Anneler Günü hediyesi ne alınır merak ediyor. İşte, Anneler Günü hediye önerileri/fikirleri seçenekleri
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Ülkemiz genelinde her yıl büyük özenle kutlanan Anneler Günü tarihi geldi çattı. Annelere kendilerini özel ve mutlu hissetmeleri adına kutlanılan bu özel gün alınan ufak hediyelerle anlam buluyor. Peki Anneler Günü hediyesi ne alınır? İşte, en güzel ve anlamlı Anneler Günü hediye önerileri/fikirleri
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ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER / HEDİYE ÖNERİLERİ
Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize ona olan sevgimizi göstermemizin bir simgesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;
1) Buket Çicek
2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)
3) Küçük Ev Aletleri
4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları
5) Giyim Eşyası
6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)
7) Fotoğraf Çerçevesi
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8) Duvar Saati
9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)
10) Termos
11) Ev ayakkabısı
12) Kahve makinesi
13)Parfüm
14) Teraryum
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ANNELER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Ah, o tatlı gülüşüne, sevecen gözlerine, şefkatli yüreğine, hele bir de yavrum deyişine ölürüm senin Annem. Anneler Günün kutlu olsun anneciğim.
Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın, en aziz varlığımız. Anneler Günün kutlu olsun annem!
Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim… Anneler Günün Kutlu Olsun!
Sevgili annem, seninle olan her anım değerli ve unutulmaz. Senin sevginle büyüdüm, senin öğütlerinle aydınlandım. Seni sevmek, hayattaki en güzel duygudur. Anneler günün kutlu olsun, seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha hatırlatmak istedim!
Annem, senin sevgin benim için bir liman gibidir. Hayatın fırtınalarında bile, seninle hissettiğim sıcaklık ve güven hissi hiç solmaz. Senin için her gün anneler günü gibi özel olmalı, çünkü sen gerçek bir mucizesin. Seni çok seviyorum!
Sen benim kahramanımsın, canım annem! Senin sevgin, şefkatin ve fedakarlığın için minnettarım. Anneler gününde sana sevgimi gönderiyorum!
Hayatımın anlamı, güneşim, benim her şeyim olan annem. Seni ne kadar sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez. Anneler günün kutlu olsun!