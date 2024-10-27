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        Haberler Dünyadan Anne Hathaway Cadılar Bayramı kostümüyle tanınmaz halde - magazin haberleri

        Anne Hathaway Cadılar Bayramı kostümüyle tanınmaz halde

        Ünlü Hollywood yıldızı Anne Hathaway, Özgürlük Heykeli'nin korkutucu versiyonu şeklinde hazırladığı Cadılar Bayramı görünümüyle tanınmaz haldeydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 27.10.2024 - 10:00
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        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
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        Her yıl ABD'de ve Avrupa ülkelerinde 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı için kostüm hazırlıkları yapılıyor. Çılgın ve korkutucu kostümler giyme akımına ünlü isimler de dahil oluyor. Anne Hathaway, bu yıl, erken Cadılar Bayramı kutlaması yapan ünlülerden oldu.

        Anne Hathaway, oyunculuk ve şarkı söyleme yeteneklerine yaratıcı bir Cadılar Bayramı kostümü hazırlamayı da ekledi. 41 yaşındaki Hollywood yıldızı, kendini New York'taki Özgürlük Heykeli'nin korkunç bir versiyonuna dönüştürdü.

        Anne Hathaway, korkutucu bir Özgürlük Heykeli'ne dönüşmek için platin sarısı peruk, beyaz yüz makyajı, göz çevresine siyah boya ve koyu kırmızı ruju birleştirdi.

        Başına Özgürlük Heykeli tacı ve boynuna sarılı siyah bir eşarpla görünümünü tamamlayan ünlü oyuncu, fotoğraflarını paylaştı.

        Bazı takipçileri, ünlü yıldızın makyajını ve stilini Margot Robbie'nin ve son olarak Lady Gaga'nın beyazperdeye taşıdığı çizgi roman karakteri Harley Quinn'e benzetti. Hathaway, çizgi roman evrenine yabancı değil. 2012 yapımı 'The Dark Knight Rises'ta Christian Bale'in Batman'iyle birlikte Catwoman'ı canlandırmıştı.

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