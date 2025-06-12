Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.607,06 %-0,82
        DOLAR 39,3026 %0,34
        EURO 45,4646 %0,96
        GRAM ALTIN 4.234,42 %0,25
        FAİZ 42,81 %-0,07
        GÜMÜŞ GRAM 45,20 %-1,74
        BITCOIN 107.709,00 %-1,12
        GBP/TRY 53,2586 %0,29
        EUR/USD 1,1535 %0,42
        BRENT 69,04 %-1,05
        ÇEYREK ALTIN 6.923,27 %0,25
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Anlaşmalı işten ayrılan işçi işsizlik maaşı alamaz - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Anlaşmalı işten ayrılan işçi işsizlik maaşı alamaz

        İşten çıkarma işleminin işçi ve işverenin karşılıklı anlaşması (ikale) yoluyla yapılabilmesinin kuralları vardır. İkale sözleşmesi yapılmaması, işten çıkış kodunun yanlış girilmesi, işçinin alacaklarının ödenmemesi halinde işçi haklı gerekçe olmadan işten çıkartılmış sayılır. İkale sözleşmesi imzalayan işçi, işsizlik ödeneği alamayacağını bilerek hareket etmelidir. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, anlaşmalı işten çıkarma konusunda merak edilenleri yazdı

        Giriş: 12.06.2025 - 07:12 Güncelleme: 12.06.2025 - 07:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        ABONE OL
        ABONE OL

        4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca, işçi sayısı 30 ve daha fazla olan iş yerlerinde en az 6 ay çalışmış olan işçi işten çıkartıldığında işe iade davası açma hakkına sahiptir. İşveren işten çıkardığı işçinin işe iade davası açmasını önlemek için iş sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile sonlandırma yoluna gidebiliyor. Bu amaçla yapılan sözleşmeye karşılıklı sonlandırma veya ikale sözleşmesi deniliyor. İş Kanununda ikale sözleşmesi ile ilgili bir hüküm bulunmuyor. İkale sözleşmesinin geçerli olabilmesi için gerekli kurallar Yargıtay kararlarıyla ortaya konuldu.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        REKLAM

        Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin (Esas No: 2019/3089, Karar No: 2019/19463) 11 Kasım 2019 tarihli kararına göre, iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığının kabul edilebilmesi için öncelikle taraflardan birinin karşı tarafa bu yönde yazılı bir açıklama (icap) göndermesi, ardından diğer tarafın da bunu kabul etmesiyle bozma sözleşmesi yapılması gerekir. Sözleşme yoksa anlaşmalı işten ayrılmadan söz edilemez.

        İşçinin ya da işverenin karşı taraftan ikale sözleşmesi talebinde bulunması iş akdini fesih olarak değerlendirilemez.

        MAKUL YARAR İLKESİ

        Yargıtaya göre, ikale sözleşmesi yapma konusunda teklifte bulunan tarafın makul bir yararının olması gerekir. Makul yarar ölçütü, bozma sözleşmesi yapma konusundaki icabın işçiden veya işverenden gelmesine göre değişir. Söz konusu kararda, ikale sözleşmesinde ihbar ve kıdem tazminatına ek olarak iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklardan bazılarının ya da tamamının kararlaştırılmasının mümkün olduğu belirtildi.

        İşten çıkarma işlemi ikale sözleşmesi ile gerçekleştiğinde işçi işe iade davası açamaz. Buna karşılık işçinin makul bir yararının olması gerekir.

        REKLAM

        İkale talebi işçiden gelirse işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda değil. İşçi kıdem tazminatı talep ediyorsa bunun ikale sözleşmesine açık şekilde yazıldığını kontrol etmelidir.

        Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 22 Ocak 2025 tarihli (Esas No: 2025/114, Karar No: 2025/118) kararında, ikale sözleşmesinin işçinin talebi ile yapılması halinde yasal tazminatlarının ödenmesi, işverenin talebi ile yapılması halinde ise yasal tazminatlarına ilaveten ek menfaat sağlanmış olması gerektiği belirtildi.

        Buna göre, ikale talebi işverenden gelirse ihbar ve kıdem tazminatına ilaveten örneğin dört aylık ücret tutarında iş güvencesi tazminatı gibi bir ödeme yapılması gerekir.

        İşçinin makul yararı olmadığı tespit edilen sözleşmeler yargıdan dönebiliyor.

        İŞTEN ÇIKIŞ KODU NE OLMALI?

        İşverenle anlaşarak işten ayrılan işçi işsizlik ödeneği alamaz. Kimi işverenler bilmeyerek, kimi işverenler de işçinin işsizlik ödeneği almasını sağlamak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na (04) işten çıkış koduyla bildirimde bulunuyorlar. (04) kodu, işverenin işçinin belirsiz süreli sözleşmesini haklı sebep bildirmeden feshi anlamına geliyor. Bu durumda çoğu zaman ikale sözleşmesinin geçerliliği tartışmalı hale gelebiliyor.

        Bu nedenle iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırılması halinde SGK’ya işten çıkış bildiriminin (22 – Diğer nedenler) koduyla yapılması gerekir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İkale sözleşmesi
        #anlaşmalı işten ayrılma
        #ihbar tazmin
        #kıdem tazminatı
        #Yargıtay
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Orta Doğu'da alarm durumuna hazırlanıyor
        ABD Orta Doğu'da alarm durumuna hazırlanıyor
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        İran: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz
        İran: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz
        AB ile İngiltere arasında Cebelitarık anlaşması
        AB ile İngiltere arasında Cebelitarık anlaşması
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa