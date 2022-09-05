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"Bu bir suikast!" - Ankaragücü - Beşiktaş maçı yazar yorumları - BJK Haberleri

Ankaragücü - Beşiktaş yazar yorumları

Beşiktaş, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 mağlup etti. Gergin geçen maçta bir taraftar sahaya atlatyp Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

05.09.2022 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • ATTİLA GÖKÇE: TFF Yönetim Kurulu’nun toplantısına kurşunla saldıranlardan sonra oyuna hır çıkararak, provokasyon yaparak her türlü rezilliği katarak utanç tablosunda yer alanlar da oldu. Ortalık sakinleştikten sonra anladık ki bu bir suikasttır. Stat güvenliği, onca önleme rağmen sağlanamadığı için… Sahaya atlayıp kahraman (!) olmak isteyen akıllı (!) kardeşimiz, Beşiktaş kulübesine saydırırken, ortalık çatışma alanına dönerken, sanırım çok mutlu olmuştur. Hele ki Salih’i o çatışmadan çıkarmak için olaya müdahil olan Josef’in kırmızı kart görmesinden sonra kendi efsanesini ballandıra ballandıra anlatabilir. Mete Kalkavan’ın kırmızı kartı asla kabul edilemez. Ömer Hocam, sana da bravo yani! (MİLLİYET)

  • UĞUR MELEKE: Ankaragücü’nün kadro kalitesi kısıtlı. Dün çok fiziksel bir oyun oynadılar, Mujakic’le Weghorst’u, Oğuz’la da N’Koudou’yu sindirmeye çalıştılar ilk yarıda. İlk yarıda hareketli olan N’Koudou, ikinci devrede taze Fıratcan’ın girmesiyle etkisini yitirdi. Ancak Weghorst her maçta olduğu gibi mükemmel oynadı yine. İlk golde topukla şapkadan tavşan çıkardı, ikincide de yine asisti yaptı. Eğer bu standardını korursa sanırım Süper Lig’de tüm teknik adamlar, Beşiktaş’la oynamadan önce Weghorst’a nasıl önlem alacaklarına kafa yoracaklar. Weghorst bu performansını sürdürürse 2016’da Mario Gomez’in, 2018’de Gomis’in ligde yarattığı etkiyi yaratacak gibi hissettiriyor şimdiden. 2017-18 sezonunun final yazısının başlığını “Spor-Toto Gomis sezonu” olarak atmıştım. Weghorst da 2022-23’e adını vermeye kararlı sanki. (HÜRRİYET)

  • ERMAN TOROĞLU: Eren Derdiyok, kafaya çıkıyor, kuraldan da haberi yok VAR'dan da… Top eline çarpıyor sonra 'Penaltı değil' diye itiraz ediyor. Dikkatimi çekti, 79. dakikada bir pozisyon var Ankaragücülü futbolcu, topu Beşiktaşlı futbolcunun sağ dışından atarak öbür yanından kaleye gitmek istiyor. Beşiktaşlı oyuncu bakıyor topu alamayacak, topu bırakıp Ankaragücülü oyuncuyu yere indiriyor. Hakem faulü veriyor da sarı kartı niye vermiyor anlamıyorum. O yüzden Türk hakemleri liglerde sürünüyorlar. Bu hakem FIFA oldu, Avrupa'da maç idare edemedi ama hâlâ Türkiye'de sahaya çıkıyor. FIFA Mete Kalkavan'ın iyi hakem olmadığını anladı, bizimkiler anlamadı. (SABAH)

     

  • SİNAN VARDAR: Beşiktaş ilk 4 haftada vitesi çok artırmıştı. Dün düşük viteste kazandı. Önemli olan kötü oynarken de kazanmaktır. Presiyle rakip defansı allak bullak eden Weghorst harikaydı. 5. maçında da skora katkı yapan bir forveti ayakta alkışlamak gerek. Genç Muleka bu performansını sürdürürse sezonun yıldızı olabilecek kapasitede. Necip yeni yüreğini sahaya koyarken Salih'in tutuk oynaması takımı olumsuz etkiledi. Bizim Dele Alli attığı golle klasını gösterdi. Çok kısa süredeki adaptasyonu umut verdi. (FOTOMAÇ)

  • AHMET ÇAKAR: Beşiktaş, ilk yarıyı çok iyi ama 2. yarıyı çok kötü oynadı. Fakat, şansı, ya da Eren Derdiyok'un hatası yüzünden kazandığı penaltı ile önemli bir üç puan aldı. İlk yarıya bakıyoruz, 'Weghorst ne kadar önemli oyuncuymuş' diyoruz. Weghorst varsa duran toplar, yan ortalar, hep tehlikeli. Mesela ilk golde orta gelirken topa hamle yapıyor, dokunmasa da iki stoperi oyundan düşürüyor, Muleka da tamamlayıp golü atıyor. İkinci golde yine Weghorst'un müthiş katkısı var. Yine yüksek bir orta, kafaya çıkıyor, bilerek isteyerek Dele Alli'ye 'al da at' diyerek golü yaptırıyor. (SABAH)

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