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Haberler Futbol 1. Lig Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü: 1 - MKE Ankaragücü: 2

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi. İlk 2 sırayı daha önce garantileyerek Süper Lig'e çıkması kesinleşen MKE Ankaragücü, sezonu 70 puanla tamamladı

21.05.2022 - 18:43 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Keçiörengücü: 1 - MKE Ankaragücü: 2

Ankara KeçiörengücüKeçiörengücü: 1 - MKE Ankaragücü: 2

Stat: Aktepe

Hakemler: Mehmet Türkmen, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı

Ankara KeçiörengücüKeçiörengücü: Kayacan Erdoğan (DkDk. 46 Boran Güngör), Ogün Bayrak, ErkamErkam Reşmen, Taha Batuhan YayıkçıYayıkçı, Muharrem CinanCinan, Aykut Çeviker, AlhassanAlhassan (DkDk. 46 Uğur Utlu), Ali Yavuz Kol (DkDk. 61 Abdulkadir Korkut), OlawoyinOlawoyin (DkDk. 61 UzodimmaUzodimma), DjibrillaDjibrilla (DkDk. 46 ManajManaj), Eze

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (DkDk. 42 AriyibiAriyibi), Yusuf Abdioğlu (DkDk. 46 Alperen Babacan), Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Abdullah Durak, ŞahverdiŞahverdi Çetin (DkDk. 46 İshak Çakmak), Mehmet Murat Uçar (DkDk. 39 Cem Ekinci), Ali Kaan GünerenGüneren (DkDk. 79 Ulaş Yılmaz), ChahechouheChahechouhe, Eren Derdiyok

DerdiyokGoller: Dk.Dk 9 Eze (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü)Keçiörengücü, Dk.Dk 10 Eren Derdiyok,Derdiyok Dk.Dk 68 Ali Kaan Güneren Güneren(MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk.Dk 53 Chahechouhe,Chahechouhe Dk.Dk 57 Alperen Babacan (MKE Ankaragücü)

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