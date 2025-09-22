Habertürk
        Ankara'da patronunu silahla bacağından yaralayan şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

        Patronunu silahla bacağından vurdu

        Başkentte yanında çalıştığı iş insanını silahla bacağından yaralayan zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 18:16 Güncelleme: 22.09.2025 - 18:16
        Patronunu silahla bacağından vurdu
        Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi'nde iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında cipte tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Ş, yanında bulunan silahla patronu Z.E'ye ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan Z.E, hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri Z.Ş'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan Z.Ş, polise verdiği ilk ifadesinde, patronu tarafından kendi üzerine şirket kurulduğunu, daha sonra şirketin battığını ve borçların ödenmediğini öne sürdü.

        Fotoğraf: AA

