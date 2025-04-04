Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da 4 ev ve 2 samanlık yandı | Son dakika haberleri

        Ankara Çamlıdere'de 4 ev ve 2 samanlık yandı

        Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde alevlere teslim olan 4 ev ve 2 samanlık yandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da 4 ev ve 2 samanlık yandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde çıkan yangında 4 ev 2 samanlık kullanılmaz hale geldi.

        Yangın, gece saat 03.45'te ilçenin Çam köyünde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol aldı. Yangınla ilgili İlçe Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberle
        #ankara haberleri
        #Çamlıdere
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        Habertürk Anasayfa