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        Haberler Spor Futbol İtalya Angelino: Hedefim İspanya Milli Takımı - Futbol Haberleri

        Angelino: Hedefim İspanya Milli Takımı

        Roma'nın sol bek oyuncusu Angelino, hedefinin İspanya Milli Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 20:17 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:17
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        "Hedefim İspanya Milli Takımı"
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        İtalyan ekibi Roma'nın sol beki Angelino, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yla karşılaşacakları maçın öncesinde konuştu.

        "KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM"

        İspanyol futbolcu, takımın başına Ranieri'nin gelmesiyle birlite özgür ve mutlu hissettiğim bir pozisyonda oynadığını belirtti (sol kanat bek).

        İŞTE EN BÜYÜK HEDEFİ

        Ayrıca ülkesi İspanya'nın milli takımına seçilmenin kendisinin hayali olduğunu belirten 28 yaşındaki isimm, "İspanya Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilmek benim hayalim ve kendim için belirlediğim bir hedef. Çok çalışarak bunu başarabilir ve çağrılmayı hak edebilirim." sözlerini sarf etti.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI

        2024/25 sezonunda Roma forması ile tüm kulvarlarda 38 maça çıkan ve 3244 dakika sahada kalan Angelino, 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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