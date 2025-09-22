Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Angelina Jolie'den ifade özgürlüğü açıklaması: Ülkemi tanıyamıyorum - magazin haberleri

        Angelina Jolie'den ifade özgürlüğü açıklaması: Ülkemi tanıyamıyorum

        Angelina Jolie, ABD'deki ifade özgürlüğü tartışmalarına dâhil olarak; "Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanıyamıyorum" çıkışında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 12:40 Güncelleme: 22.09.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ülkemi tanıyamıyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Angelina Jolie, ABD'de ifade özgürlüğüne yönelik tartışmalar arasında; "Ülkemi tanıyamıyorum" çıkışında bulundu. Dün İspanya'daki San Sebastián Film Festivali'nde, başrolde yer aldığı 'Couture' filminin galasına katılan Oscar ödüllü oyuncu; "Kişisel ifadeleri ve özgürlükleri herhangi bir kişiden ayıran veya sınırlayan herhangi bir şeyin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum" dedi.

        Bir gazetecinin; "Bir sanatçı ve bir ABD'li olarak nelerden korkuyorsunuz?" sorusuna Angelina Jolie; "Bu çok zor bir soru. Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanıyamıyorum. Her zaman uluslararası yaşadım, ailem uluslararası, arkadaşlarım uluslararası, hayatım uluslararasıdır. Benim dünya görüşüm eşit, birleşik ve uluslararasıdır. Kişisel ifadeleri ve özgürlükleri herhangi bir kişiden ayıran veya sınırlayan herhangi bir şeyin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

        REKLAM

        Angelina Jolie ayrıca; "Bunlar o kadar ciddi zamanlar ki, hiçbir şeyi gelişigüzel söylememeye dikkat etmeliyiz. Bunlar birlikte yaşadığımız çok, çok ağır zamanlar" diye ekledi.

        Angelina Jolie'nin ABD'de düşünce özgürlüğünün tehlikeye girmesiyle ilgili sözleri, Jimmy Kimmel'in sunduğu 'Jimmy Kimmel Live!' adlı programın Disney ve ABC kanalı tarafından süresiz olarak askıya alınmasının ardından geldi. Kimmel, Cumhuriyetçi Charlie Kirk'ün ölümüne dair yaptığı yorumlar nedeniyle eleştirilmişti. Kimmel; "MAGA (Make America Great Again - Amerika'yı Yeniden Harika Yap) çetesi, Charlie Kirk'ü öldüren bu çocuğu kendilerinden biri olarak değilmiş gibi göstermeye çalışıyor" ifadesini kullanmıştı.

        Jimmy Kimmel
        Jimmy Kimmel

        Olivia Rodrigo, Pedro Pascal ve Mark Ruffalo gibi birçok Disney yıldızı ve tanınmış isim, Jimmy Kimmel'in programının yayından kaldırılması kararını eleştirerek karşı çıktı. Marvel Sinematik Evreni'nde Hulk'u canlandıran Mark Ruffalo, Kimmel'in programını kalıcı olarak iptal ederse Disney hisselerinin çok daha fazla düşeceğini söyleyerek, "Disney, ABD'yi batıran taraf olmak istemiyor" yorumunu yaptı. Ruffalo, mevcut hükümetin tutumunu faşist rejimlere benzeterek, özgürlükleri savunmak için topluca hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

        Mark Ruffalo
        Mark Ruffalo

        Damon Lindelof ve Tatiana Maslany ise Jimmy Kimmel'in yeniden programa başlamaması durumunda Disney'i boykot edeceklerini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Angelina Jolie
        #ifade özgürlüğü
        #Jimmy Kimmel

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölümü şüpheli bulunan Elif'in son görüntüsü ortaya çıktı!
        Ölümü şüpheli bulunan Elif'in son görüntüsü ortaya çıktı!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Kucağında çocuğu vardı... Kadından kadına şiddet!
        Kucağında çocuğu vardı... Kadından kadına şiddet!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Habertürk Anasayfa