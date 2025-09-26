Anadolu Efes: 90 - Esenler Erokspor: 76 | MAÇ SONUCU

Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun açılış maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 90-76 mağlup etti.

Bu mücadelede en skorer isim Esenler Erokspor'da 23 sayı kaydeden Jermaine Love oldu. Anadolu Efes'te ise 16'şar sayı kaydeden Isaia Cordinier ve Şehmus Hazer galibiyette önemli rol oynadı.