Osman Çakmak, futbolcuyken kazandığı Avrupa şampiyonluğunu teknik direktör olarak da elde etmek için Denizlispor tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun ile birlikte idmanlara çıkıyor.

Çakmak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınınından herkes gibi kendilerinin de etkilendiğini vurgulayarak, "Futbolcularımızla daha çok video konferans yoluyla görüşüyoruz. Onlara antrenman programlarını online gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

2018 yılında Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda final oynadıklarını anımsatan Çakmak, şunları kaydetti:

"Bu açıdan tecrübeli bir takımız. Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli. 16 ülke katılacak. Haziran ayı sonunda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanımız Arif Ümit Uztürk, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirecek. Bu sene oynar mıyız, yoksa 2021 yılına mı ertelenenir buradan çıkacak karara göre belli olacak. Ama biz yarın olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli takımda daha önce kaptan olarak yer aldım, bugünse teknik direktör olarak görev yapıyorum. Biz Ampute Futbol Milli Takımı olarak çok çalıştık, çok mesafe aldık. Arkadaşlarım da bunun tesadüf olmadığı, büyük bir emek sonucu olduğunun bilincinde. Türk halkımız ile devlet büyüklerimize sözümüz var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"DAHA ÇOK FUTBOLCU YETİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Gazi olduktan sonra 11 yıldır milli takıma hizmet ettiğini anlatan Çakmak, Ampute Milli Futbol Takımı olarak alt yapıyı da çok önemsediklerini vurguladı.

Türkiye'de yabancı futbolcu sayısının hızla arttığına ve bunun iyi bir şey olmadığına dikkati çeken Çakmak, "Ancak ülkemizdeki yabancı futbolcu sayısı gerçekten çok fazla. Bu rakam Ampute futbolda da 4'lere çıktı. Çok yetenekli yerli futbolcularımız var oysa. Antrenman yaptırtmak başka bir şey. Bu çocuklara maç oynatmak başka bir şey. Özgüvenlerinin artması için onlara maç oynatmak, bir şans vermek lazım. Yerli üretim diyoruz ya. Futbolda da buna dönmemiz lazım. Daha çok futbolcu yetiştirmemiz lazım. Melih, Cengiz, Arda, Emre Belezoğlu, Tugay Kerimoğlu, Yusuf Yazıcı gibi." değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYADA AMPUTE FUTBOL TÜRKİYE'DEN SORULUR"

Çakmak, Ampute Milli Futbol Takımı'nın rüştünü ispatlayan örnek bir takım olduğunu söyledi.

Bireysel oyundan çok takım oyunu oynayacak bir kadro oluşturmaya çalıştığını anlatan Çakmak, "Bu çerçevede ben gerek süper ligden, gerekse diğer liglerden her hafta en az 2 maç izlemeye çalışıyorum. Ligde 32 kulübümüz var. Bilimsel çalışma ve tekniklerle çalışarak çok geniş bir kadro kurdum. Kulüp başkan ve hocalarıyla düzenli istişareler yapıyoruz. Burada en büyük amacım milli takıma daha çok sporcu kazandırmak. Bugüne kadar milli takıma göz kırpan oyuncu sayısı 16-17 futbolcuyken, biz bu sayıyı arttırdık." ifadelerini kullandı.

'Dünyada ampute futbol Türkiye'den sorulur' benim sloganımdır diyen Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreçte Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun hocanın bizlere çok büyük desteği oldu. Tecrübelerini bize aktardı. Kendisine katkılarında ötürü teşekkür ederim. Daha başarılı olmak için ampute futboluna bir sistem getirmeye çalışıyorum. Başarının tesadüf olmadığını ispatlamak istiyorum. Teknik direktör olarak Ampute Futbol Milli Takımı'nın başında ilk olarak Avrupa Şampiyonluğunu tatmak istiyorum. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün destekleriyle Ampute Futbol Dünya Kupası'nın Türkiye'de organize edilmesi ve burada şampiyon olmak en büyük hedefim. Bir gazi ve engelli sporcu olarak ülkemin başarısı için elimden geleni yapacağım. Umarım arkadaşlarımla bunu gerçekleştirir ve tüm ülkemizi gururlandırırız."