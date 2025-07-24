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        Haberler Gündem 3. Sayfa Amcası katili oldu! Vahşet! | Son dakika haberleri

        Amcası katili oldu! Vahşet!

        Giresun'un Bulancak ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. Olayda Fevzi Güner adı kişi, tartıştığı yeğeni Ertuğrul Güner'e kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan Güner hayatını kaybederken, zanlı polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:54
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        Amcası katili oldu! Vahşet!
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde Fevzi Güner (61), sokakta tartıştığı yeğeni Ertuğrul Güner’i (41) tabancayla vurarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi.

        HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

        Ertuğrul Güner ile amcası Fevzi Güner arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca Güner, yeğenine tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan Ertuğrul Güner, ambulansla kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası suç aleti silahla polis merkezine giderek teslim olan şüpheli Fevzi Güner, gözaltına alındı

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