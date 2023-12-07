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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ZİRVEDE! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Aralık alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın rekora taht kurdu! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Aralık tablosu

        Altın fiyatları hafta başında yakaladığı rekor seviyeyi haftanın dördüncü gününde de sürdürüyor. Gram altın fiyatları 1890 lira çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 100 lira seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:17
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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