Altın rekora taht kurdu! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Aralık tablosu
Altın fiyatları hafta başında yakaladığı rekor seviyeyi haftanın dördüncü gününde de sürdürüyor. Gram altın fiyatları 1890 lira çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 100 lira seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK CANLI... Altın fiyatları 7 Aralık Perşembe yani haftanın dördüncü iş gününde zirvedeki pozisyonunu koruyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Aralık altın alım satım fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.891,42
1.891,69
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.033,40
2.033,64
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.026,26
3.092,87
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.105,03
12.333,64
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.033,64
6.185,84
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.105,03
12.333,64
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.860,67
13.180,93
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.079,83
1.280,35
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.768,91
1.868,69