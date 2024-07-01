Alperen Şengün'ün Bodrum romantizmi
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ile sevgilisi Hannah Cherry'nin Bodrum tatili sürüyor
Giriş: 01.07.2024 - 10:58 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:07
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Alperen Şengün de pek çok ünlü isim gibi tatil için Bodrum'u tercih eden isimlerden.
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Yıldız basketbolcu, sevgilisi Hannah Cherry ile geçtiğimiz günlerde Cennet Koyu'nda görüntülenmişti.
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Çift, dün de bir tekneyle denize açıldı.
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Alperen Şengün ile Hannah Cherry, yolculuk esnasında öpüşürken objektiflere yansıdı.
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