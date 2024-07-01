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        Haberler Magazin Alperen Şengün ve sevgilisinin Bodrum romantizmi - Magazin haberleri

        Alperen Şengün'ün Bodrum romantizmi

        NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ile sevgilisi Hannah Cherry'nin Bodrum tatili sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 10:58 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:07
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Alperen Şengün de pek çok ünlü isim gibi tatil için Bodrum'u tercih eden isimlerden.

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          Yıldız basketbolcu, sevgilisi Hannah Cherry ile geçtiğimiz günlerde Cennet Koyu'nda görüntülenmişti.

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          Çift, dün de bir tekneyle denize açıldı.

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          Alperen Şengün ile Hannah Cherry, yolculuk esnasında öpüşürken objektiflere yansıdı.

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