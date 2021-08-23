Almanya, Türkiye ve ABD'den önemli görüşme

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Kabil Havaalanı'ndaki durumun giderek daha kaotik hale geldiğini söyleyen Heiko Maas, havaalanının, ABD'nin ülkeden çekilmeyi taahhüt ettiği tarih olan 31 Ağustos'tan sonra, 'sadece güvenliği garanti altında olursa' açık olacağını belirtti.

G7 ülkeleri için Kabil Havaalanı'ndan yapılan tahliyelerin koordinesinin, zaman çizelgesine göre önemli olduğunu ifade eden Maas, G7 ülkelerinin Afganistan'dan gelecek göç dalgasının nasıl ele alınacağını görüşeceğini belirtti.