Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth, Rheinland-Pfalz'dan 38 yaşındaki eski bir Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timi (SEK) yetkilisinin elektronik verileri değerlendirilirken ortaya çıkan bilgilere göre, çok sayıda kişinin aşırı sağcı sohbet gruplarına dahil olduğunun belirlendiğini, bunların içinde SEK polislerinin yanı sıra başka birimlerden polislerin de olduğunu söyledi.

Beuth, söz konusu timde yer alan ve suçlamalar nedeniyle görevden uzaklaştırılan 13 polisin, ırkçı terör saldırısının düzenlendiği gece Hanau'da görevli olduklarını açıkladı.

Bakan Beuth, internet üzerindeki sohbet gruplarında, aşırı sağ örgüt propagandası yapma, yasak sembol ve görüntülerin yanı sıra kışkırtıcı içerik paylaşıp yaymakla suçlanan 36 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

Hessen eyaleti İçişleri Bakanlığı, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, aşırı sağcı polisler hakkında yürütülen soruşturmanın ardından Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinin (SEK) lağvedildiğini duyurmuştu.

IRKÇI TERÖR SALDIRISINDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau’da 19 Şubat 2020’de ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.