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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Alissa Mello'dan 'Kukla Üretimi ve Kullanımı Atölyesi'

        Alissa Mello'dan 'Kukla Üretimi ve Kullanımı Atölyesi'

        Tiyatro sanatçısı ve akademisyen Alissa Mello'nun, 8-9-10 Nisan tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi stüdyolarında düzenleyeceği "Çağdaş Sahne için Kukla Üretimi ve Kullanımı Atölyesi"ne katılmak isteyenler için kayıtlar başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 17:10 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:10
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        'Kukla Üretimi ve Kullanımı Atölyesi'
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ÇGSM (Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi) ve TheaterIST işbirliği ile gerçekleştirilecek olan "Çağdaş Sahne için Kukla Üretimi ve Kullanımı Atölyesi" 8 Nisan 2025 Salı günü başlıyor.

        8, 9 ve 10 Nisan’da olmak üzere 3 gün sürecek atölye çalışması Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi stüdyolarında 11:00-15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

        Kukla tasarımı için malzemeyle çalışılacak olup, sonrasında kuklaların kullanımı üzerine çalışılacaktır. Bu çalışmalar sırasında; çağdaş perspektiften kimlik, toplumsal cinsiyetin sahneye yansıma şekli ve feminist bir dramaturgi çerçevesinden kukla kullanımı üzerinde düşünülerek fikir ve malzeme üretilecektir.

        Alissa Mello; atölyesini şöyle açıklıyor: “Atölyede, bedensel imge ve gücünü kukla malzemesinin içinde keşfetmeyi öneriyorum. Başlangıç sorumuz şu olacak: kukla aracılığıyla toplumsal cinsiyeti nasıl araştırırız? Farklı toplumsal cinsiyetlerin temsiline dair yerleşik inançları inceleyeceğiz ve sadece kağıt ve bant kullanarak bunları nasıl altüst edebileceğimizi ve sorgulayabileceğimizi düşüneceğiz.”

        Kontenjanın sınırlı olduğu atölyeye katılmak isteyenler 25 Mart Salı günü sonuna kadar cgsm.atolye@ibb.gov.tr adresine mail atabilirler.

        ALISSA MELLO KİMDİR?

        Alissa Mello, tiyatro sanatçısı, akademisyen ve Exeter Üniversitesi'nde tiyatro araştırmacısı. Sanatsal ve akademik alanda daha çok kadın kimliği ve estetiği üzerinden çalışmalara odaklandığı performanslar gerçekleştirmekte. Hali hazırda İngiliz geleneksel kukla kültüründen sayılan Punch and Judy kukla gösterilerinde kadın ve toplumsal cinsiyet üzerine farklı tarihsel dönemleri kapsayan çalışmalar ve sonrasında da sanatsal uygulamalar gerçekleştirmektedir.

        Kukla tiyatrosu adına birçok öncü çalışmaları olan Mello, New York'ta bir sanatçı insiyatifi olarak kurulan sonra uluslararası kukla ve gölge sanatçılarının katılımlarıyla bir festivale de dönüşen Inkfish'in kurucu üyesidir. 2019 - 2022 yılları arasında Amerika'da Vermont'da kurulan UNIMA ve daha birçok ödüllü Sandglass Kukla ve Tiyatro Araştırmaları Merkezi'nde yönetici direktör olarak görev yapmıştır. 2023'ten itibaren UNIMA-USA'in iki yılda bir yayınlanan “Puppetry International” dergisinin editörlüğünü yapmaktadır.

        Sanatçının çalışmalarını yayınladığı eserler arasında; “Women and Puppetry: Critical and Historical Investigations” (Kadınlar ve Kuklacılık: Eleştirel ve Tarihsel İncelemeler) yer almakta. Aynı yayınla, 2022 UNIMA-USA Nancy Staub Ödülü sahibi ve ATHE'nin 2020 Excellence in Editing (Editoryal Mükemmeliyet) Ödülü finalisti olmuştur. Diğer çalışmaları ise; “Race, Gender and Disability in Puppetry and Material Performance” (Kukla ve Malzemelerle yaptığı sahne çalışmalarındaki Performanslarda Irk, Toplumsal Cinsiyet ve Engellilik) (Routledge, editörler: Alissa Mello, Paulette Richards ve Laura Purcell-Gates) “Making Meaning with Puppets: Material, Performance, Perception” (Kuklalarla Anlam Yaratmak: Malzeme Kullanımı, Performans ve Algı) (Routledge, editörler; Alissa Mello, Dassia Posner ve Claudia Orenstein)

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Alissa Mello
        #kukla
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