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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç: 5 yıllık yol haritasını TFF ile paylaştık - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç: 5 yıllık yol haritasını TFF ile paylaştık

        Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki 5 yıllık yol haritasını federasyonumuzla paylaştık" diyen Ali Koç, "Ekonomik sağlığa kavuşmak adına kulüplerin hazırladığı bundan sonraki 5 yıllık yol haritasını federasyonumuzla paylaştık. Yayın gelirlerini artırabilmemiz için korsan konusuna eğilmemiz lazım. Federasyonun bize yaptığı sunumlar vardı. Detaya girmem doğru olmaz ama kısacası bu sunumda küçük dilimizi yuttuk diyebiliriz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 20:28 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:28
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        "5 yıllık yol haritasını TFF ile paylaştık"
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        Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, Riva’da yapılan toplantıda bir araya geldi.

        Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olağanüstü bir toplantı olmadığını dile getiren Ali Koç, “Son yaptığımız toplantıdan sonra üstünde çalışmaya karar verdiğimiz konular üzerine çalışıp, bizim talebimiz üzerine gerçekleştirilen bir toplantıydı. Teknik bir toplantıydı. Ekonomi konusunda futbol büyük sıkıntıda. Bunu siyasetçilerimizle yaptığımız gibi federasyonumuzla da konuştuk. Son 5 yılda Türk futbolunda neler yaşandı ve nereden nereye geldiğimizin üstünden geçtik. Ekonomik sağlığa kavuşmak adına kulüplerin hazırladığı bundan sonraki 5 yıllık yol haritasını federasyonumuzla paylaştık. Bu bir taslak çalışma ama bunun önemlisi federasyonla beraber çalışacağız. Bunun için ekim ayında bir ekip oluşturacağız. Yıl sonuna kadar ilk tespitlerimizi yapmak üzere bir çalışma grubu başlatacağız. Çünkü Türk futbolu ekonomik açıdan her geçen gün sürdürülemez hale geliyor. Bunun sorumlularının sadece yöneticiler, kulüpler değil kulüplerin tamamen dışında olan ekonomik sebeplerden kaynaklandığını bir kez daha anlattık” diye konuştu.

        “KORSAN KONUSUNA EĞİLMEMİZ LAZIM”

        Yayın geliri konusunda da konuştuklarına değinen Başkan Koç, “Bazı yerler kulüpleri, kulüp yöneticilerini olağan şüpheliler olarak görüyor. Ancak yayın gelirlerinin bu kadar düşmesi, vergilerin 15’ten 40’a çıkması, kurun bu kadar çıkması, enflasyonun artması bunlar kulüplerin sorumluluğunda olan konular değil ama en çok kulüpleri etkiliyor. Bunları anlattık. Bunların içinden nasıl çıkabileceğimizi üzerine istişarelerde bulunduk. Yayın gelirlerini artırabilmemiz için korsan konusuna eğilmemiz lazım. Yasa çıktı mı? Çıktı. Yayıncı kuruluş korsan bir mekanizma tespit ettiği zaman onu engelleyecek mekanizma da var. Ama halihazırda en hızlı 37 dakikada engel olunabiliyor. Averaj 70 ila 90 dakika. Zaten maç 90 dakika. En uzun da 100 dakika. Tabii bunun önüne geçilmesi için 2 tane daha adıma ihtiyacımız var. Birincisi acil bir şekilde cezaların artırılması lazım. Daha da önemlisi servis sağlayıcıların bir teknoloji yatırımı yapıp bunun önüne geçmesi. 2027 yılında ihale var. 2026 yılında çalışmamız lazım ki ihaleyi en iyi şekilde yapabilelim. Spor Toto gelirlerimiz 10 senede oransal olarak 100 kat azaldı. Ama pasta ciddi anlamda büyüdü” ifadelerini kullandı.

        “TFF’NİN BİZE YAPTIĞI SUNUMDA KÜÇÜK DİLİMİZİ YUTTUK”

        Toplantıda ele alınan diğer konular ile ilgili de bilgiler veren Koç, “Federasyon sponsorlukları, fon kesintileri, yayın geliri kesintilerini konuştuk. MHK yapısı ile ilgili konuştuk. MHK Başkanımız çok tatmin edici bir sunum yaptı. MHK konusunda Kulüpler Birliği ile federasyonumuz birlikte çalışma konusunda prensipte mutabık kaldık. Kulüplerin en azından bu sezonun ilk yarısı için sabırlı olmaları lazım. E-bilet ihalesini konuştuk. Seneye yeni bir sisteme geçiliyor. Yapılmış bir altyapı anlaşması var. O bugün yarın imzalanacak. Kulüpler de istedikleri biletleme firmasıyla çalışmakta özgürler. Stadyumlarda ayakta taraftar konusunu istişare ettik. Bu Avrupa’da bir çok ülkede yapılıyordu ancak UEFA maçlarında yapılmıyordu. İlk defa bu sene UEFA 5 ülkede ayakta seyirci konusunu hayata geçiriyor. İçişleri Bakanlığı ile ilgili bazı taleplerimizi konuştuk. Yakın zamanda bakanlığımız futbolun güvenliği için çok önemli bir toplantı yaptı. Faydalı bir toplantı oldu. Sayın bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Federasyonun bize yaptığı sunumlar vardı. Detaya girmem doğru olmaz ama kısacası bu sunumda küçük dilimizi yuttuk diyebiliriz. Finansal fair-play ile ilgili konuları konuştuk. Türk futbolu açısından çok faydalı bir toplantı olduğunu size söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

        “TÜRK TAKIMLARI İNŞALLAH GİDEBİLDİKLERİ YERE KADAR GİDERLER”

        Son olarak bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarına başarılar dileyen Ali Koç, “Öncelikle Allah yolumuzu açık etsin. Yaz aylarındaki play-off maçlarında geçen seneki kadar puan kazanamamıştık. Ama şimdi 4 takımız. Şansımız bol olsun. İnşallah alabildiğimiz kadar puan alırız. Yepyeni bir sisteme ilk defa adım atıyoruz. Bizler de nasıl olacağını tam bilmiyoruz. Çok değişik bir sistem ama Türk takımları inşallah gidebildiği yere kadar giderler” diyerek sözlerini tamamladı.

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