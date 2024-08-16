Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı'nda kritik bir görev değişikliği yapıldı. Orgeneral Arif Çetin'in yerine, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakçı yeni Jandarma Genel Komutanı olarak atandı. Ali Çardakçı'nın kariyeri ve bu göreve uzanan yolculuğu, kamuoyunun dikkatini çekiyor. İşte detaylar...