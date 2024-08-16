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        Haberler Bilgi Gündem Ali Çardakcı kimdir? Yeni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı kaç yaşında? Ali Çardakçı hayatı ve siyasi kariyeri

        Ali Çardakçı kimdir? Ali Çardakçı hayatı ve siyasi kariyeri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları, Resmi Gazete'de duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı'nda önemli bir değişiklik yapıldı. Mevcut Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yerine, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakçı atandı. Bu atama, Jandarma teşkilatındaki önemli değişikliklerden biri olarak kaydedildi. İşte Ali Çardakçı hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 01:50 Güncelleme: 16.08.2024 - 01:50
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı'nda kritik bir görev değişikliği yapıldı. Orgeneral Arif Çetin'in yerine, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakçı yeni Jandarma Genel Komutanı olarak atandı. Ali Çardakçı'nın kariyeri ve bu göreve uzanan yolculuğu, kamuoyunun dikkatini çekiyor. İşte detaylar...

        • 2

          RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

          Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2024/273 - 15 Ağustos 2024

          Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN (1980-19), 2803 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince 01 Eylül 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edilmiş, yerine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince Jandarma Genel Komutanı olarak Orgeneral Ali ÇARDAKCI (1984-15) atanmıştır.

          ALİ ÇARDAKÇI HAYATI VE KARİYERİ

          Orgeneral Ali Çardakçı Adana İli, Karaisalı ilçesi Karakılıç köyünde doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1984 yılında Kara Harp Okulundan, 1985 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.

          1985-1993 yıllarında çeşitli birliklerde Takım, Bölük ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Çardakçı; 1996 yılında Kara Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur.

        • 3

          Kurmay subay olarak sırasıyla; Giresun Jandarma Bölge Komutanlığında Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Genel Plan ve Prensipler Başkanlığında Proje Subayı ve Şube Müdürlüğü, Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Denetleme Başkanlığı Sekreterliği, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığında Kurmay Başkanlığı, Şenoba Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı, Beytüşşebap Taktik Jandarma Komando Alay Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı görevlerini yürüten Orgeneral Çardakçı, 2010 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.

          Tuğgeneral rütbesiyle; 2010-2011 yılları arasında Zonguldak 3’üncü Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı, 2011-2014 yılları arasında Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2014 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

          Tümgeneral rütbesiyle; 2014-2016 yılları arasında Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, 2016-2017 yılları arasında J.Gn.K.lığı Asayiş Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2017 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.

        • 4

          Korgeneral rütbesiyle; 2017 yılında İçişleri Bakanlığının 2017/286 Karar sayısı ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atanmıştır.

          2021/421 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Orgeneralliğe terfi eden Ali Çardakçı , Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Yeni kararla ise Jandarma Genel Komutanı olarak atanmıştır.

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