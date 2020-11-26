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Aleyhine Tanımı:

Aleyhine kelimesi, karşı, karşıt, karşısında gibi anlamları taşır. Bir çoğumuzun bildiği ve kullandığı bir kelimedir. Aleyh, aleyhte, aleyhine, aleyhinde gibi kelimeleri, karşıt anlam içeren cümlelerde kullanırız.

Aleyhine Örnek Anlatımı:

Karşı, başka bir yoldan giden bir şey demektir. Güneye esen rüzgârla kuzeye doğru yürümek, rüzgara karşı yürümenin bir örneğidir. Karşıtlığın tanımı, birisiyle ya da seninle aynı fikirde olmadığın bir şeydir.

Aleyhine Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Onun aleyhinde konuşman hiç hoşuma gitmiyor.

Bu aleyhten sonra seninle bir daha asla konuşmayı düşünmüyorum.

Bana aleyh olarak neyin var?

Burada olanların aleyhine zarar vermesinden sakınıyorum.

Ahmet’in, Ayşe’nin aleyhinde sözler söylemesi ne kadar doğru?