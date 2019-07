Alex Morgan kimdir?

Tam adıyla Alexandra Patricia "Alex" Morgan, Ünlü futbolcunun hayatı merak ediliyor. Kadınlar Dünya kupası 2019'u kazanan ABD'nin kaptanı olan Alex Morgan'ın kariyerini ve biyografisi sizlerle...

ALEX MORGAN KİMDİR?

AlexMorgan 2 Temmuz 1989'da Diamond Bar, Kaliforniya'da doğmuştur. Amerikalı kadın millî futbolcudur. Şu an kiralık olarak Olympique Lyonnais takımının formasını giymektedir. Daha önce; West Coast FC, California Storm, Pali Blues, Western New York Flash, Seattle Sounders Women, Portland Thorns FC ve Orlando Pride takımlarında oynadı. ABD formasını ise 120 kez giydi ve 73 gol attı. Ayrıca millî formayla; 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ikincilik ve 2012 Yaz Olimpiyatları'nda ise altın madalya sevinci yaşadı. Bazen, "Baby Horse" (Türkçesi: Bebek At) lakabıyla da anılmaktadır. 13 numarayı tercih etmesinin sebebi ise futbola 13 yaşında başlaması olmasıdır. Alex Morgan, ayrıca; Sports Illustrated Swimsuit Issue'nin 2012 dergisinin çekimleri için üzeri boyalı bir şekilde kameralar karşısında poz verdi. FC Barcelona taraftarı olup, o kulübü de ziyaret etti. 2014 yılında ise Orlando City Orta Sahası Servando Carrasco ile evlendi.

BAŞARILARI

Kulüp

Western New York Flash

WPS Championship (1): 2011

Millî takım



FIFA Kadınlar 20 Yaş Altı Dünya Kupası (1): 2008

Algarve Kupası (1): 2011

Yaz Olimpiyatları (1): 2012

FIFA Kadınlar Dünya Kupası ikinciliği: 2011

FIFA Kadınlar Dünya Kupası birinciliği: 2015

Kişisel



FIFA Kadınlar 20 Yaş Altı Dünya Kupası Gümüş Top (1): 2008

NCAA Yılın Takımı (1): 2010

Pac-10 Conference Yılın Takımı (3): 2008, 2009, 2010

ABD'de Yılın Futbolcusu (1): 2012