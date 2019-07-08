Alex Morgan kimdir?

08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tam adıyla Alexandra Patricia "Alex" Morgan, Ünlü futbolcunun hayatı merak ediliyor. Kadınlar Dünya kupası 2019'u kazanan ABD'nin kaptanı olan Alex Morgan'ın kariyerini ve biyografisi sizlerle...
ALEX MORGAN KİMDİR?
AlexMorgan 2 Temmuz 1989'da Diamond Bar, Kaliforniya'da doğmuştur. Amerikalı kadın millî futbolcudur. Şu an kiralık olarak Olympique Lyonnais takımının formasını giymektedir. Daha önce; West Coast FC, California Storm, Pali Blues, Western New York Flash, Seattle Sounders Women, Portland Thorns FC ve Orlando Pride takımlarında oynadı. ABD formasını ise 120 kez giydi ve 73 gol attı. Ayrıca millî formayla; 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ikincilik ve 2012 Yaz Olimpiyatları'nda ise altın madalya sevinci yaşadı. Bazen, "Baby Horse" (Türkçesi: Bebek At) lakabıyla da anılmaktadır. 13 numarayı tercih etmesinin sebebi ise futbola 13 yaşında başlaması olmasıdır. Alex Morgan, ayrıca; Sports Illustrated Swimsuit Issue'nin 2012 dergisinin çekimleri için üzeri boyalı bir şekilde kameralar karşısında poz verdi. FC Barcelona taraftarı olup, o kulübü de ziyaret etti. 2014 yılında ise Orlando City Orta Sahası Servando Carrasco ile evlendi.
BAŞARILARI
Kulüp
Western New York Flash
WPS Championship (1): 2011
Millî takım
FIFA Kadınlar 20 Yaş Altı Dünya Kupası (1): 2008
Algarve Kupası (1): 2011
Yaz Olimpiyatları (1): 2012
FIFA Kadınlar Dünya Kupası ikinciliği: 2011
FIFA Kadınlar Dünya Kupası birinciliği: 2015
Kişisel
FIFA Kadınlar 20 Yaş Altı Dünya Kupası Gümüş Top (1): 2008
NCAA Yılın Takımı (1): 2010
Pac-10 Conference Yılın Takımı (3): 2008, 2009, 2010
ABD'de Yılın Futbolcusu (1): 2012
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!