ALES ne zaman? 2025/1 ALES sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru sorulacak?
ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı uygulanıyor. Yılda üç kez düzenlenen ALES'in ilk oturumu, Nisan ayında gerçekleşecek. Kılavuza göre 10.15'te başlayacak sınavda 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak. Peki ALES ne zaman? 2025/1 ALES sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru sorulacak? İşte ALES 1 sınav tarihi ve saati
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Yüksek lisans eğitimi almak, akademik kadrolara yerleşmek gibi amaçlarla tercih edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda üç kez düzenleniyor. ALES 1 sınavı ise 13 Nisan tarihinde yapılacak. İşte ALES sınav saati ve oturum bilgisi
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ALES/1 NE ZAMAN?
Yüksek lisans eğitimi almak, akademik kadrolara yerleşmek gibi amaçlarla tercih edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda 3 kez düzeleniyor. ÖSYM sınav takvimine göre ALES sınavlarının ilki 13.04.2025 tarihinde bu hafta sonu gerçekleşecek.
Kılavuza göre 10.15'te başlayacak sınavda 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak. 50 sayısal ve 50 sözel alandan soruların bulunacağı sınavda adayların süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adaylar, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemeyecek.
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ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sonuç takviminde belirtildiği üzere ALES sınav sonuçları 02.05.2025 tarihinde açıklanacak. ALES sınavından alınacak puan 5 yıl boyunca geçerli olacak.
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