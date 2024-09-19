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        Haberler Bilgi Yaşam ALES 3 ne zaman, başvurular başladı mı, ücreti ne kadar? 2024 ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu!

        ALES 3 ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi ile 2024 ALES/3 başvuru ve sınav tarihi!

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda 3 kez düzenleniyor. Yılın son sınavı için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda ALES/3 tarihi yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, ALES/3 sınavı ne zaman, başvurular başladı mı, ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM takvimi ile ALES 3 başvuru ve sınav tarihi hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 15:05 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:05
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        • 1

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihi gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. ÖSYM sınav takvimi ile ALES/3 başvuru ve sınav tarihi netlik kazandı. Takvime göre 2024 ALES/3 sınavı başvuruları ekim ayında başlayacak. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2024 ALES 3 sınav tarihi ve başvuru ücreti...

        • 2

          ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          ÖSYM sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları, 1-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

          ALES/3 sınavı geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.

        • 3

          ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

        • 4

          ALES/3 NE ZAMAN?

          ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

        • 5

          ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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