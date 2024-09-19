Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihi gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. ÖSYM sınav takvimi ile ALES/3 başvuru ve sınav tarihi netlik kazandı. Takvime göre 2024 ALES/3 sınavı başvuruları ekim ayında başlayacak. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2024 ALES 3 sınav tarihi ve başvuru ücreti...