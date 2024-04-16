Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.679,80 %-1,37
        DOLAR 32,4329 %0,01
        EURO 34,4697 %0,01
        ALTIN 2.488,63 %0,22
        FAİZ 44,62 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,99 %-0,40
        BITCOIN 62.863,00 %-0,46
        GBP/TRY 40,3515 %-0,10
        EUR/USD 1,0619 %-0,05
        BRENT 90,67 %0,63
        ÇEYREK ALTIN 4.068,90 %0,22
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Albaraka Türk Katılım Bankası emekli promosyonu ne kadar, kampanya son günü nedir, maaş nasıl taşınır, nasıl başvurulur? - Merak Edilenler Haberleri

        Albaraka Türk Katılım Bankası 12 bin TL'ye kadar promosyon veriyor!

        Albaraka Türk Katılım Bankası, emekli promosyon kampanyasını sürdürüyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlar 12 bin TL'ye kadar promosyon alabiliyor. Ödemeler, banka üzerinden alınan ilk maaştan birkaç gün sonra hesaba yatıyor. İşte, Albaraka Türk Katılım Bankası emekli promosyon kampanyası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 08:38 Güncelleme: 16.04.2024 - 08:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Albaraka Türk Katılım Bankası emekli promosyonu kapsamında 5 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapıyor. Kampanyanın son günü 30 Haziran olarak belirlenirken; maaşını bankaya taşımak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden banka değişikliği yapabilir. İşte, Albaraka Türk Katılım Bankası emekli promosyonuna dair merak edilenler...

        • 2

          ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL promosyon,

          10.000 TL-14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL promosyon,

          15.000 TL-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL promosyon

          20.000 TL'nin üzerindeyse 12.000 TL promosyon ödeniyor.

        • 3

          ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN HESABA YATAR?

          Promosyon ödemeleri ilk maaş ödemesi sonrasında 3 iş günü içerisinde sistem tarafından otomatik gerçekleştiriliyor.

        • 4

          ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NELEDİR?

          Bankanın emekli promosyon kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların 3 yıl süreyle maaşlarını, banka üzerinden alacağına dair taahhüt vermesi gerekiyor.

          Ayrıca kampanya 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli.

        • 5

          EMEKLİ MAAŞIMI ALBARAKA BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

          Yeni emekli olanlar; SSK, Bağkur veya EYT ile emekli olacaklar, e-Devlet'ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla yapacakları başvuruda “Albaraka Türk” bankasını tercih edebiliyor.

          Maaşını bankaya taşımak isteyenler ise SGK İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak, banka şubesine giderek, mobil veya internet üzerinden ya da e-Devlet üzerinden işlemi gerçekleştirebilir.

        Emekli promosyon ödemeleri ne kadar?
        Emekli promosyon ödemeleri ne kadar?
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        İran'ın kullandığı füzenin özellikleri
        İran'ın kullandığı füzenin özellikleri
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        Habertürk Anasayfa