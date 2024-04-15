Kamu bankaları, emekli promosyon kampanyalarını sürdürüyor. Üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank; emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara promosyon ödemesi yapıyor. Maaş miktarına göre değişen promosyon ödemeleri, banka üzerinden alınan ilk maaştan sonraki birkaç iş gününde hesaba yatıyor. İşte, emekli promosyon kampanyaları...