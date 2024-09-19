Alacak kavgasında 2 kişi öldü!

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Ankara'da akrabalar arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay dün akşam 18.00 sıralarında Kalecik ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, fırıncılık işi yapan ve akraba olan iki aile arasında haksız satış yapıldığı gerekçesiyle kavgalar çıkmaya başladı.

Fatih Çekirdek 4 KİŞİ YARALANDI Taraflardan biri, diğerini ölümle tehdit ederken, tehdit edilen taraf polise şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine iki aile arasında tekrar kavga çıktı.

Mücahit Çekirdek Birbirlerine bıçakla saldıran aile fertlerinden Fatih Çekirdek ile yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınırken, hayatını kaybeden amca ile yeğeni toprağa verildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.