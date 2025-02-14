İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tarihi Yarımada'nın en önemli akslarından biri olan Ordu Caddesi'ndeki yayalaştırma projesi kapsamında Aksaray Meydan Köprüsü'ne seyir terası yapılacağını duyurdu.

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Proje çerçevesinde bölgeye, tarihi dokuya uygun oturma elemanları yerleştirilecek.

Ayrıca yeşil alan kazandırılarak bölge, dinlenme ve buluşma alanına dönüştürülecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu, Kabataş yönünde 16 Şubat'tan 15 Mart'a kadar işletmeye kapalı olacak. Diğer duraklar ve Bağcılar yönü bu çalışmadan etkilenmeyecek.