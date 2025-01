AKM'de sömestr coşkusu

MUSTAFA

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu edinen dört filmlik bir serinin ilk filmi olan Mustafa, AKM’de seyirciyle buluşuyor. İlk filmde ulu Önder’in çocukluk dönemi, ikinci filmde gençlik dönemi, üçüncü filmde yetişkinlik dönemi, dördüncü filmde ise yaşının ilerlediği hayatının son dönemleri ele alınıyor. Mustafa’nın çocukluğu, zamanla zihnine yerleşen asker olma hayali ve bu hayale ulaşma serüveni günümüzde yaşayan 8 yaşındaki Kemal’e ilham olur. Mustafa’nın hikayesi Kemal’in 85 yaşındaki dedesi Arif’in dilinden anlatılıyor.

Mustafa; 20 Ocak Pazartesi Saat: 14:00, 16.30, 18.30, 21 Ocak Salı Saat: 14:00, 16.30, 18.30, 22 Ocak Çarşamba Saat: 14:00, 16.30, 18.30 ve 23 Ocak Perşembe Saat: 14:00, 16.30, 18.30’da AKM Yeşilçam Sineması’nda.

BÜYÜLÜ AĞAÇ

Çocuk tiyatrosu olan Büyülü Ağaç’ta; Hacivat sahneye çıkarak Karagöz’ü davet eder; uşağının ne kadar problemli olduğunu, onunla anlaşamadığını ve onu adam etmesini ister. Uşak gelir, anlaşamazlar ve Karagöz’le aralarında çıkan arbede sonucu söylediği büyülü sözler üzerine sahnede bir ağaç belirir. Karagöz tekrar sahneye geldiğinde ağacın üstüne düşer ve birden ağacın dallarını kesip bütün kış ısınmayı düşünürken, ağacın gölgesinden bir yılan karşısına dikilir. Yılanı alt etmeyi başaran Karagöz, ağacı yerinden sökmeye çalışırken bir cin Karagözü alır ve gider. Karagöz sahneye eşek olarak geri gelir. Hacivat’tan yardım istemesi üzerine yapılan yanlış büyüler sonucunda Hacivat da keçiye dönüşür.

Büyülü Ağaç; 20 Ocak Pazartesi Saat: 11.00, 13:00, 21 Ocak Salı Saat: 11.00, 13.00 ve 22 Ocak Çarşamba Saat: 11.00, 13.00’da AKM Tiyatro Salonu Fuaye’de.

GITGITGIDAK BİR KÜMES MÜZİKALİ

Tavuklar, horozlar ve civcivlerle dolu bir kasaba… Yumurtalar çatlar, nice yavrular dünyaya gözlerini açar bu kasabada. Günleri müzik, dans ve tiyatro ile geçer.

Gıtgıtgıdak Bir Kümes Müzikali; 20 Ocak Pazartesi Saat: 15.00’te AKM Tiyatro Salonu’nda.

KIŞ YOLCULUĞU

Avusturyalı besteci Franz Schubert'in şan ve piyano için bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller'in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi ‘Winterreise’ (Kış Yolculuğu), İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu’nun (MDT İstanbul) yorumuyla sahneye taşınıyor. Şairin sevgilisinin başka birine âşık olduğunu fark etmesi ile başlayan dramatik bir yolculuğun anlatıldığı eserde; Deniz Özaydın, Evrim Akyay, Emre Karaca, Huri Murphy, İsmet Köroğlu, Mert Öztekin ve Tuğçe Göncü koreograf olarak yer alıyor. Eserin librettosu ve yönetimi Mert Öztekin’e ait.

Kış Yolculuğu/Winterreise-İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu; 21 Ocak 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

TUTAR MISIN ELİMİ

Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenen "Tutar Mısın Elimi" dans gösterisi, AKM Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Sanat yönetmenliğini Yıldız Çankaya’nın üstlendiği oyun; Hacivat ve Karagöz’ün Anadolu’ya uzanan yolculuğunda yaşanan olaylar sonrasında, birlik ve beraberlikle bütün zorlukların üstesinden gelinebileceğine dikkat çekiliyor.

Tutar Mısın Elimi-Devlet Halk Dansları Topluluğu; 22 Ocak Saat 14.00 ile 17.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

LA TRAVIATA

La Traviata hem müziği hem de hikâyesinin derin trajedisi ve karakterlerinin unutulmazlığıyla, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 2024-2025 sezonunda sanatseverleri büyülemeye hazırlanıyor. Francesco Maria Piave’nin yazdığı libretto, Alexandre Dumas'nın romanının özünü kusursuz bir şekilde sahneye taşımaktadır. Verdi’nin müziği, bu hikâyeye evrensel bir ruh kazandırırken; Violetta’nın melankolisi, Alfredo’nun tutkusu ve Germont ailesinin toplumsal baskıları, her biri ayrı ayrı, müzikal olarak canlandırılarak her notada ve her melodide, karakterlerin yaşadığı duygusal fırtınalar gözler önüne serilmektedir.

La Traviata, sadece bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda dönemin toplumuna tutulan bir eleştiri aynasıdır. Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz'ın sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumu ile sahneleyeceği La Traviata izleyiciyi, kendisini yalnızca bir operada değil, insanlığın en temel duygularını işleyen bir yaşam tablosunun içinde bulmaya davet ediyor.