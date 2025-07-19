Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Günün bu saatleri çok kritik olabilir: Uyumadan önce yapılan spor gece boyunca kalori yakmanızı sağlar mı?

        Uyumadan önce yapılan spor gece boyunca kalori yakmanızı sağlar mı?

        Spor yapmak için gündüz vakti mi ideal, yoksa gece mi? Özellikle çalışan bireylerin tercih ettiği akşam egzersizleri, sanıldığının aksine uyku düzenini bozmak yerine vücudu dengelemeye yardımcı olabilir. Peki gece sporu gerçekten kalori yaktırır mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 07:30 Güncelleme: 19.07.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uyumadan önce yapılan sporun vücut üzerindeki etkileri hâlâ tartışma konusu. Ancak yeni araştırmalar, akşam egzersizlerinin yalnızca zihni değil, metabolizmayı da aktif tutabileceğini gösteriyor. Bu da gece boyunca ekstra kalori yakımı anlamına gelebilir!

        UYKU ÖNCESİ EGZERSİZİN METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

        Gün içinde egzersize vakit bulamayanların tercihi haline gelen gece sporu, vücut üzerinde düşündüğünüzden daha fazla etki yaratıyor olabilir. Uzmanlara göre, uyumadan önce yapılan orta şiddetli bir antrenman, kalp ritmini hızlandırarak metabolizmayı uyku sırasında da aktif tutabiliyor. Bu durum, gece boyunca kalori yakımını destekleyen bir faktör olarak değerlendiriliyor.

        REKLAM

        SPORUN UYKU KALİTESİNE ETKİSİ

        Yaygın kanının aksine, hafif ya da orta düzeydeki akşam egzersizlerinin uykuya dalmayı kolaylaştırabileceği belirtiliyor. Ancak bu her bireyde aynı sonucu vermeyebilir. Egzersizin yoğunluğu arttıkça vücudun gevşemesi gecikebilir ve uykuya geçiş süresi uzayabilir. Bu yüzden gece sporu yaparken kişisel ritme göre hareket edilmesi öneriliyor.

        GECE ANTRENMANI VE KİLO VERME

        2023 yılında yapılan bilimsel araştırmalar, akşam saatlerinde yapılan egzersizlerin kilo verme sürecine olumlu katkı sunduğunu gösteriyor. Özellikle iştahı baskılaması, gece yemek yeme isteğini azaltması ve metabolizmayı hızlandırmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca düzenli gece egzersizi yapan bireylerde yağ oranında azalma gözlemlenmiş.

        BİREYSEL FARKLILIKLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI

        Bazı bireyler gece saatlerinde daha enerjik hissederken, bazıları bu saatlerde yorgunluk hissedebilir. Bu nedenle gece sporu yapmadan önce vücudun verdiği sinyalleri dinlemek önemli. Eğer egzersiz sonrası uykuda zorluk yaşanıyorsa, spor saati güncellenmeli.

        Fotoğraf kaynak: Istock

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Inter'den Sommer ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
        Inter'den Sommer ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Habertürk Anasayfa