Burası gölet gibi, her taraftan su buraya toplanıyor. Hala korkuyorum, bina o kadar suyun altında kaldı ki artık yıkılacak diye korkuyoruz. 6 tane araç birbirine girdi, elektrik direği yıkıldı. Bizim duvarımız da ondan yıkıldı. Burada maddi hasar çok fazla" ifadelerini kullandı.