Kasımpaşa-Hull City ve Westerlo-Samsunspor maçları HT Spor'da!
Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, Hull City ile karşılaşıyor. Samsunspor ise Westerlo ile kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa - Hull City ve Westerlo - Samsunspor hazırlık maçları bu akşam HT Spor ve HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
Futbolun heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor.
Yeni sezona hazırlanan Kasımpaşa, İngiltere Championship ekibi Hull City'yi ağırlıyor. Samsunspor ise Belçika ekibi Westerlo'ya konuk oluyor.
Kasımpaşa - Hull City ve Westerlo - Samsunspor hazırlık maçları bu akşam HT Spor ve HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
ÖNCE KASIMPAŞA, ARDINDAN SAMSUNSPOR HT SPOR'DA SAHNE ALACAK
Kasımpaşa-Hull City maçı saat 18.00'de, Westerlo-Samsunspor mücadelesi ise saat 20.00'de başlayacak olup, bu iki maçın heyecanı HT Spor'da yaşanacak.
HT SPOR FREKANSLARI
Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileriHT SPOR CANLI
Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:
Türksat 4A 11837 V 30000 2/3
Digitürk: 75. Kanal
D-Smart: 79. Kanal
Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
TV+ : 73. Kanal