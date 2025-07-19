Futbolun heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor.

Yeni sezona hazırlanan Kasımpaşa, İngiltere Championship ekibi Hull City'yi ağırlıyor. Samsunspor ise Belçika ekibi Westerlo'ya konuk oluyor.

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Kasımpaşa - Hull City ve Westerlo - Samsunspor hazırlık maçları bu akşam HT Spor ve HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

ÖNCE KASIMPAŞA, ARDINDAN SAMSUNSPOR HT SPOR'DA SAHNE ALACAK

Kasımpaşa-Hull City maçı saat 18.00'de, Westerlo-Samsunspor mücadelesi ise saat 20.00'de başlayacak olup, bu iki maçın heyecanı HT Spor'da yaşanacak.

HT SPOR FREKANSLARI

Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri

Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam

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Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:

Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

Digitürk: 75. Kanal

D-Smart: 79. Kanal

Tivibu: 87. Kanal

Kablo TV: 227. Kanal

TV+ : 73. Kanal