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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Kasımpaşa-Hull City - Westerlo-Samsunspor HT SPOR CANLI İZLEME EKRANI | Kasımpaşa, Samsunspor maçları canlı, anlık, 1080 p izle - Yılport Samsunspor Haberleri

        Kasımpaşa-Hull City ve Westerlo-Samsunspor maçları HT Spor'da!

        Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, Hull City ile karşılaşıyor. Samsunspor ise Westerlo ile kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa - Hull City ve Westerlo - Samsunspor hazırlık maçları bu akşam HT Spor ve HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 10:22 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:02
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        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
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        Futbolun heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor.

        Yeni sezona hazırlanan Kasımpaşa, İngiltere Championship ekibi Hull City'yi ağırlıyor. Samsunspor ise Belçika ekibi Westerlo'ya konuk oluyor.

        Kasımpaşa - Hull City ve Westerlo - Samsunspor hazırlık maçları bu akşam HT Spor ve HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

        ÖNCE KASIMPAŞA, ARDINDAN SAMSUNSPOR HT SPOR'DA SAHNE ALACAK

        Kasımpaşa-Hull City maçı saat 18.00'de, Westerlo-Samsunspor mücadelesi ise saat 20.00'de başlayacak olup, bu iki maçın heyecanı HT Spor'da yaşanacak.

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        Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri

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        Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam

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        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:

        Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

        Digitürk: 75. Kanal

        D-Smart: 79. Kanal

        Tivibu: 87. Kanal

        Kablo TV: 227. Kanal

        TV+ : 73. Kanal

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