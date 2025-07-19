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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Avcılar'da Reyhan öğretmen evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Avcılar'da Reyhan öğretmen evinde ölü bulundu

        Avcılarda tek başına yaşayan kimya öğretmeni Reyhan Erdoğmuş evinde ölü bulundu. Reyhan öğretmenin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:12 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:23
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        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
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        Avcılar'da bir apartmanda tek başına yaşayan kimya öğretmeni Reyhan Erdoğmuş (58), evinde cansız halde bulundu. Erdoğmuş'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Cihangir Mahallesi'nde 17 Temmuz'da 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan kimya öğretmeni Reyhan Erdoğmuş'a bir süredir ulaşamayan ablası karşı komşusundan yardım istedi.

        Komşusu Reyhan Erdoğmuş'un kapısını defalarca çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri apartmana sevk edildi.

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        Görevliler de kapıyı açtıramayınca savcıya bilgi verildi. Savcının izniyle itfaiye görevlileri kapıyı zorlayarak açtı. İçeri giren ekipler, Reyhan Erdoğmuş'u yatağında cansız halde buldu.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından Erdoğmuş'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra Reyhan Erdoğmuş'un cenazesi memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

        Öte yandan, Reyhan Erdoğmuş'un ölmeden bir gece önce ablasına tansiyon problemi yaşadığını söylediği öğrenildi.

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