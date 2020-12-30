Akıncı dizisi için geri sayım başladı! ATV'nin bilim kurgu, aksiyon türündeki yeni dizisi Akıncı 1 Ocak 2021 tarihinde seyirciyle buluşacak. Akıncı dizisi ilk bölümden tanıtım videosu yayınlandı. Akıncı dizisi ilk bölüm tanıtımı izle

AKINCI DİZİSİ TANITIM VİDEOSU

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021’de saat 20.00’de izleyici ile buluşacak. NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.