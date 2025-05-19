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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 22:00 Güncelleme: 19.05.2025 - 22:00
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        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine 'Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş' diyerek tepki gösterdi.

        Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza “küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün” demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı “kopyacı” bir genel başkanlıktır.

        Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur." açıklamasında bulundu.

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