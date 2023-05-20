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AK Parti'li Savcı Sayan Aydın'da kalp krizi geçirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir çadır kenti ziyaret etti. Gece saatlerinde Bakan Koca'yı karşılarında gören depremzedeler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hastaneye kaldırılan Sayan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi

Giriş: 20.05.2023 - 01:19 | Güncelleme: ABONE OL
AK Parti'li Savcı Sayan Aydın'da kalp krizi geçirdi
AK Parti'li Savcı Sayan kalp krizi geçirdi
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DHA

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan, seçim çalışmaları için gittiği Aydın'da kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Sayan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AK Parti'den 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim çalışmaları kapsamında gittiği Aydın'a fenalaştı. DHA'nın haberine göre, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savcı Sayan'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hastanede tedaviye alınan Sayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Savcı Sayan'ın resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2. tur seçim çalışmalarına İzmir´de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı Bey'in tedavisi devam etmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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