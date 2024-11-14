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        Haberler Bilgi Gündem AJet bilet kampanyası: AJet yurt içi indirimli bilet kampanyası ne zaman bitiyor, hangi seferlerde geçerli?

        AJet yurt içi seferlerde geçerli indirimli bilet kampanyası devam ediyor: Hangi uçuşlarda geçerli?

        AJet'in 13 Kasım'da başlattığı yurt içi indirimli bilet kampanyası sürüyor. 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler, 131 bin koltukla sınırlandırıldı. Şirket, biletleme işleminden sonra iadenin mümkün olmadığını ve değişiklik yapıldığında da yüzde 100 ceza uygulanacağını belirtiyor. Peki, AJet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 10:06 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:06
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        • 1

          AJet'in üç gün sürecek yurt içi bilet kampanyası devam ediyor. Kıbrıs hariç olmak üzere, yurt içinde tek yönlü direkt uçuşlarda geçerli olacak kampanyada biletler 699 TL'den satışa çıktı. Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerli olup, 131 bin koltukla sınırlandırıldı. İşte, AJet indirimli bilet kampanyası hakkında tüm merak edilen detaylar...

        • 2

          AJET YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

          AJet, Kıbrıs hariç olmak üzere diğer illerde geçerli olacak yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı ve biletleri 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. 131 bin koltukla sınırlandırılan kampanya tek yönlü seferler için geçerli olacak.

        • 3

          AJET YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI GEÇERLİLİK SÜRESİ

          Ajet kampanyası, 13-15 Kasım 2024 tarihinde geçerli olacak.

        • 4

          SEYAHAT TARİHİ NE ZAMAN?

          13-15 Kasımda biletleme yapan yolcular 20 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasındaki uçuşlarda seyahat edecek.

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