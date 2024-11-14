AJet'in üç gün sürecek yurt içi bilet kampanyası devam ediyor. Kıbrıs hariç olmak üzere, yurt içinde tek yönlü direkt uçuşlarda geçerli olacak kampanyada biletler 699 TL'den satışa çıktı. Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerli olup, 131 bin koltukla sınırlandırıldı. İşte, AJet indirimli bilet kampanyası hakkında tüm merak edilen detaylar...