Ahmet Kaplan, Paris 2024 kotası aldı
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Giriş: 16.07.2024 - 22:30 Güncelleme: 16.07.2024 - 22:30
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmak için mücadele eden Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, hedefine ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Quad dünya 6 numarası milli sporcumuz Ahmet Kaplan, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazandı." denildi.
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