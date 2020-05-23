AA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yarın başlayacak Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Bayram ziyaretlerinin olmadığı, aile büyüklerinin çocuklar ve gençlerle bir araya gelemediği, gelse dahi herkesin yüreğini titreten sıcak kucaklaşmaların yaşanamadığı farklı bir Ramazan Bayramı'nın kutlanacağını vurgulayan Ağaoğlu, "Biz de Trabzonspor Kulübü olarak bu ramazanda, tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz geleneksel bayramlaşma töreninden mahrum kalacağız. Ancak her şeye rağmen bu bayram da gönüllerimiz bir olacak." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, camialarının, ülkenin ve de İslam aleminin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ederek, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.