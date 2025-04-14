AGS başvuru tarihi 2025: Akademi Giriş Sınavı AGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

AGS başvuru tarihi araştırılıyor. AGS bu yıl KPSS yerine geçerek öğretmen adayları için belirleyici bir sınav olacak. Bu yıl öğretmen adayları KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) girerek puan alacak. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak. Peki AGS ne zaman yapılacak, başvurular belli mi?