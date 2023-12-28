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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da refüje devrilen minibüsteki 12 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da minibüs refüje devrildi: 12 yaralı

        Afyonkarahisar'da minibüsün refüje devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 20:57 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:57
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        Minibüs refüje devrildi: 12 yaralı
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        Erkan M. idaresindeki işçi taşıyan minibüs, Fuar kavşağı istikametinden Efeli kavşağına seyir halindeyken refüje devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 12 kişi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kazada, minibüsün devrildiği refüjdeki ağaçlar da zarar gördü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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