Afyonkarahisar'da minibüs refüje devrildi: 12 yaralı
Afyonkarahisar'da minibüsün refüje devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı
Erkan M. idaresindeki işçi taşıyan minibüs, Fuar kavşağı istikametinden Efeli kavşağına seyir halindeyken refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 12 kişi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazada, minibüsün devrildiği refüjdeki ağaçlar da zarar gördü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.