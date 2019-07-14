Mısır'da düzenlenen 2019 Afrka Uluslar Kupası yarı finalinde Senegal ile Tunus karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol olmadı.

Karşılaşmada 75. dakika oynanırken Tunus bir penaltı kazanırken Ferhani Sassi bu fırsatı gole çeviremedi.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde ise bu kez Senegal penaltı kazanan taraf oldu. Son olarak Bursaspor'da top koşturan Henri Saivet de penaltıyı gole çevirmeyi başaramadı ve mücadelenin normal süresi 0-0'lık eşitlikle geçildi.

100. dakika oynanırken Tunus'ta Dylan Bronn kendi kalesine attığı golle Senegal'i 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Senegal mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Mücadelede Süper Lig'den tanıdığımız Lamine Gassama, Badou Ndiaye, Henri Saivet, Senegal adına ilk 11'de sahaya çıkarken Mbaye Diagne de 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Öte yandan Kalidou Koulibaly kart cezası nedeniyle finalde forma giyemeyecek.