Irak Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından 73 yaşındaki teknik adama "hoş geldin" derken, sözleşmenin detayları paylaşılmadı.

Advocaat, Irak Milli Takımı ile ilk resmi maçına 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde eylül ayında Güney Kore karşısında çıkacak.

2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat, son iki yıldır ülkesinin Feyenoord takımında görev yapıyordu.