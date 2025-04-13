Adrian Grenier ve eşinin ikinci çocuğu evde dünyaya geldi

'Entourage', 'Şeytan Marka Giyer', 'Clickbait' gibi yapımlarla tanınan ABD'li yıldız Adrian Grenier ile eşi Jordan Roemmele, ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Her ikisi de 48 yaşında olan çiftin, ikinci çocuğu da erkek. Çift, oğullarına 'Evren Saint-Eros' adını verdi.

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Adrian Grenier, oğullarının 22 Mart'ta Teksas'taki evlerinde dünyaya geldiğini duyurdu. Adrian, sosyal medya paylaşımına; "22 Mart'ta tatlı oğlumuz Evren Saint-Eros'u ailemize kabul ettik. Doğumu evimizin kutsal alanında gerçekleşti" diye yazdı.

Adrian Grenier, evde doğumu anlatırken; "Bebeğimiz sadece anne ve babasıyla samimiydi, kardeşi yan odada derin bir uykudaydı. Bize nazik bir öğretmen ve güçlü bir barış elçisi olduğunu gösterdi" dedi. Ünlü oyuncu; "Dört kişilik bir aile olarak bu yeni bölüm için çok heyecanlıyız" ifadesini kullandı.

2022'de evlenen Adrien ve Jordan çiftinin büyük oğlu Seiko Aurelius, 2023'te dünyaya geldi.