Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

AA'nın haberine göre bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 57 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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