Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
Adana'da, yolun karşısına geçerken bir yandan da elindeki telefona bakarken otomobilin çarptığı 26 yaşındaki Sevinç Soydaş ağır yaralandı. Genç kadına çarpan ehliyetsiz sürücü 21 yaşındaki Ali Yahya Ç., adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Adana'da kaza, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde çalışan Sevinç Soydaş'a (26), işe gitmek için yolun karşısına geçerken otomobil çarptı.
GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre Soydaş, çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atıp düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soydaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Soydaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ehliyetsiz sürücü Ali Yahya Ç. (21) gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Ali Yahya Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaldırıldığı hastanede entübe edilip, yaşam mücadelesi veren Soydaş’ın ailesi hastane bahçesinde kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor. Öte yandan baba Zekeriya Soydaş (60), sürücü hakkında verilen adli kontrol kararına tepki gösterdi.
"ADALET YERİNİ BULSUN, TUTUKLANSIN"
Kızına çarpan aracın, metreler sonra fren yaptığını belirten Soydaş, “Haberi aldıktan sonra yıkıldım, ne yapacağımı şaşırdım. Köyden Adana’ya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Şu an sağlık durumu hiç iyi değil. Allah’a dua ediyoruz. Yaya geçidinden yürümediğini söylüyorlar ancak o yol üzerinde bir tane bile geçit yok. Benim kızım nereden geçecek? Sürücünün ehliyetinin olmadığını öğrendik. Adalet yerini bulsun, tutuklansın istiyorum” diye konuştu.