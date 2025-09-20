Adana'da otomobil mobilya mağazasına girdi
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin mobilya mağazasına girmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Giriş: 20.09.2025 - 01:10 Güncelleme: 20.09.2025 - 01:10
T.D. idaresindeki otomobil, Çanaklı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak mobilya mağazasına girdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı T.D, Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ