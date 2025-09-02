Adana'da devrilen kamyon karı kocayı ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da Karaisalı'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, eşi kaza yerinde yaşamını yitirdi
Giriş: 02.09.2025 - 02:47 Güncelleme: 02.09.2025 - 02:47
Karaisalı ilçesinde Süleyman Şanlı idaresindeki kamyon, Hacımusalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, kazada sürücünün eşi hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
