        Haberler Gündem Politika Adalet Bakanı Tunç: Meclis'te mutabakat var artık terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Tunç: Meclis'te mutabakat var artık terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terörsüz Türkiye" hedefinde Meclis'te geniş mutabakat olduğunu belirterek, deprem davalarında 116 bin 696 dosyadan 83 bin 321'inin sonuçlandığını ve Besni Adalet Sarayı'nın açıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 20:25 Güncelleme: 01.11.2025 - 20:25
        'Artık terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz'
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Artık Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Meclis'te de bu konuda geniş bir mutabakat var." dedi.

        Tunç, Besni Adalet Sarayı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin etkilediği 11 ilde devam eden hukuki sorunların, deprem davalarının değerlendirilmesiyle ilgili çalıştaya katıldığını, bu vesileyle Besni'ye de geldiklerini belirtti.

        Depremlerde 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 14 milyon insanın bu afetten etkilendiğini dile getiren Tunç, devletin tüm kurumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teyakkuza geçerek afetin yaralarını sarmak ve arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere büyük bir mücadele içine girdiğini hatırlattı.

        Depremlerin üzerinden 2,5 yıl geçtiğini, bu süre içerisinde çok önemli mesafeler alındığını ifade eden Tunç, şehirleri ayağa kaldırmaya, eskisinden daha güzel hale getirmeye, vatandaşları kalıcı konutlara yerleştirmeye ilişkin büyük mücadele içerisinde olmaya devam ettiklerini anlattı.

        Depremin ilk anından itibaren bütün bakanlıkların olduğu gibi Adalet Bakanlığının da 7/24 esasına göre bir kriz merkezi oluşturduğunu kaydeden Tunç, bu kriz merkezinin organizasyonu çerçevesinde bölgeye görevlendirmeler yaptıklarını, Hakimler ve Savcılar Kurulunun bölgeye ilave hakim, savcı atamaları gerçekleştirdiğini, bine yakın hakim ve savcının deprem anından itibaren bölgeye başka illerden sevk edildiğini vurguladı.

        Adıyaman, Kahta, Gölbaşı adalet binalarını daha önce kente kazandırdıklarını, Gerger Adliyesi'nin yüzde 98 seviyesinde tamamlandığını belirten Tunç, "Besni gibi açılışa hazır olan binalarımız da var ve bugün Besni'de bu açılışı inşallah gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Adliye binalarının yapımına önem verdiklerini, mevzuatların ihtiyaca cevap verir olması noktasında ülkenin önemli bir mesafe aldığını kaydeden Tunç, kanunların tamamını çağa uygun hale getirdiklerini söyledi.

        HAK SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN DAVALARIN YÜZDE 72'Sİ SONUÇLANDI

        Depremden kaynaklanan davaların da sürdüğünü dile getiren Tunç, şöyle konuştu:

        "Ceza soruşturmaları var, idari yargılamayla ilgili konular var, bir de hukuk yargılamasını ilgilendiren konular var. Tabii şu ana kadar deprem bölgesinde 116 bin 696 dava açıldı. İdari yargıda. Bunun 83 bin 321'i ilk derecede karara bağlanmış durumda. 26 bin 493'ü istinaf aşamasında, 19 bin 598'i de bölge idare mahkemesi tarafından karara bağlandı. Şu anda idari yargıda devam eden 40 bin 270 derdest dava bulunuyor. Ağır hasar tespiti ve yıkım kararlarına karşı vatandaşlarımızın açtığı davalar oldu. 43 bin 365 dava açılmıştı, 11 vilayetimizde. 39 bin 769'u karara bağlandı. Yani yüzde 90'ın üzerinde karara bağlanmış durumda. Burada aksamadan devam eden bir sürecin olduğunu görüyoruz. Hak sahipliği başvurularına ilişkin davalar var. Orada da yüzde 72 oranında davaların sonuçlandığını ve giderek de hızlandığını görmek mümkün."

        Kanunları uygulayacak olan hakim, savcı ve avukatların daha güçlü, daha donanımlı olmaları noktasında çalışmaları sürdürdüklerini belirten Tunç, özellikle hukuk fakültesine girecek başarı sıralamasını ilk 100 binle sınırlamak gibi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        SON İKİ YILDA 139 YENİ DAİREKURULDU

        İstinaftaki yığılmayı önlemek, artan iş yükünü karşılayabilmek için daha çok daire ve daha çok hakim savcı ihtiyacı doğduğunu belirten Tunç, "Son iki yılda 139 yeni daire kurduk ve 3 bölgede de yeni bölge istinaf mahkemesi kurmuş olduk. Bugün burada Besni adalet binamızla beraber Adıyaman'a kurduğumuz idare mahkememizin faaliyet göstereceği ek binamızın da açılışını gerçekleştireceğiz." dedi.

        Konuşmaların ardından Bakan Tunç ile protokol üyeleri, açılışını yaptıkları Besni Adalet Sarayı'nı gezdi.

        Adıyaman Adliyesi ek hizmet binasının açılışına geçen Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada ise terörün ülkeye büyük acılar ve ekonomik kayıplar yaşattığının altını çizdi.

        Tunç, "Artık Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Meclis'te de bu konuda geniş bir mutabakat var." diye konuştu.

        Bakan Tunç ile protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri ek hizmet binasını gezdi.

        Yılmaz Tunç daha sonra Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nde incelemede bulundu.

        Programlara, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ve diğer ilgililer katıldı.

