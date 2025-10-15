Habertürk
        Abdullah Kayapınar para halterde dünya şampiyonu!

        Abdullah Kayapınar para halterde dünya şampiyonu!

        Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Dünya Para Halter Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda altın madalya kazandı.

        Giriş: 15.10.2025 - 18:31 Güncelleme: 15.10.2025 - 19:36
        Mısır'ın başkenti Kahire’de devam eden Dünya Para Halter Şampiyonası'nın 5’inci gününde erkekler 49 kiloda milli sporcu Abdullah Kayapınar, podyuma çıktı.

        Milli para halterci, 179 kilo kaldırarak dünya şampiyonu oldu.

        Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran Abdullah Kayapınar'ı tebrik etti.

        Habertürk Anasayfa